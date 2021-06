Venezuela vs Uruguay: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Uruguay busca sumar ante una Venezuela diezmada por la ausencia de tres de sus piezas claves, y como una forma de sobreponerse después de empatar con Paraguay 0-0 en la anterior jornada por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

VENEZUELA VS URUGUAY: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Venezuela, el compromiso Venezuela vs Uruguay se puede ver en TLT Venezuela. En Uruguay también lo puede apreciar por VTV Uruguay; en Estados Unidos es transmitido por Fanatiz USA y FITE. Este encuentro entre venezolanos y uruguayos se puede ver en Argentina a través de TyC Sports Argentina y TyC Sports Play y en México por To Go Video Everywhere y Sky HD. En España transmite Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

Colombia: 5:30 pm

Venezuela: 6:30 pm

Uruguay: 7:30 pm

Argentina: 7:30 pm

Estados Unidos: 6:30 pm (este), 3:30 pm (pacífico)

México: 5:30 pm

España: 12:30 am (martes 8 de junio)



La selección charrúa buscará sacar ventaja ante las bajas sensibles de la Vinotinto que no contará, en este partido, con su máximo goleador Salomón Rondón ni con sus centrocampistas Yangel Herrera y Yeferson Soteldo, claves dentro del once inicial, por estar lesionados.



La selección venezolana, que acumula 3 puntos y que se encuentra en el noveno puesto de la clasificación, viene de perder con Bolivia por 3-1 el pasado jueves en La Paz, y de los cinco partidos que ha disputado por las eliminatorias solo ha ganado uno, cuando derrotó a Chile por 2-1 en noviembre del año pasado.



Aún así, el seleccionador de la Vinotinto, el portugués José Peseiro, se mostró este lunes confiado en que su equipo puede "hacer un buen partido sabiendo que Uruguay es muy fuerte".



Por su parte, la Celeste, con siete puntos y ubicada en el quinto escalón de la tabla, tendrá las bajas de Edinson Cavani, por suspensión, y de Rodrigo Bentancur, por acumulación de amarillas, pero podrá contar con Nahitan Nández, otro de sus más destacados jugadores.



Los dirigidos por Óscar Washington Tabárez vienen de empatar en 0-0 ante Paraguay de local, por lo que buscarán sumar y recuperarse frente a Venezuela.



La Vinotinto y Uruguay no se enfrentan desde el 2017 cuando disputaron un partido por las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, y el marcador culminó 0-0.