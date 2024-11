Ventaja para Colombia en Eliminatorias: le salió mal la jugada a Beccacece

Se vive una nueva Fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas. Ecuador deberá medirse con Bolivia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, y, posteriormente, viajar a Barranquilla para enfrentar a Colombia en un duelo en donde los ecuatorianos necesitan sí o sí sumar para no renunciar a las opciones de clasificar, dado que han bajado un poco el nivel y que Brasil se recuperó del mal comienzo.

Ecuador y Sebastián Beccacece tuvieron un viernes 8 de noviembre muy ocupado con la rueda de prensa previa al anuncio de los convocados para las Eliminatorias, y, posteriormente, revelar la lista que será a partir de las 4 de la tarde. Aunque no entregó realmente varios nombres en la conferencia, sí destacó cuál era el plan en un inicio con un jugador fijo.

Infortunadamente para el primer partido contra Bolivia, Sebastián Beccacece no podrá contar con Moisés Caicedo, uno de los jugadores más importantes del seleccionado ecuatoriano. La acumulación de tarjetas amarillas lo sacará de ese encuentro y regresará para visitar a Colombia.

Justamente, en la rueda de prensa, el entrenador argentino dio a conocer el reemplazo de Moisés Caicedo, pero le terminó de salir mal la jugada por un futbolista que no podrá ser llamado por un sensible tema que terminó en una dura sanción. El jugador había sido convocado para las fechas anteriores y para la Copa América, aunque no ha logrado debutar.

ÓSCAR ZAMBRANO ERA EL REEMPLAZO DE MOISÉS CAICEDO

Hace unos días, retumbó fuerte el caso de Óscar Zambrano, futbolista ecuatoriano que ya había sido citado para varios ciclos con el combinado nacional. Sin embargo, se descubrió que el futbolista del Hull City dio positivo en un control antidopaje, aspecto que interrumpió su carrera deportiva. No podrá estar en las Eliminatorias ni con el elenco inglés.

Sebastián Beccacece sentenció que les dolió mucho esa sanción que le impusieron al futbolista que pertenece a la Liga de Quito y de préstamo en Hull City. “La primera fecha que no lo cité fue porque podía llegar esa sanción. Como eso no ocurrió, la segunda opción fue citarlo y saber que dentro de la citación podía existir la posibilidad de que venga esa sanción. Esta vez estábamos convencidos de que, no solamente iba a ser citado, sino que iba a ser el reemplazo de Moisés Caicedo por la acumulación de amarillas”.

Posteriormente, el argentino afirmó que, “me duele mucho porque conociéndolo tan cerca y a su familia sé muy bien de su forma de ser, me gusta mucho su juego, es algo que seguramente deja un aprendizaje que todo futbolista tiene que atravesar en su carrera. Voy a seguir estando cerca y estar a disposición para ayudarlo en el proceso como también debe estar el club. Es un chico que genera que lo quieran”.