[Video] James explotó tras el partido y no perdonó nada: "una huevona..."

Tras la derrota de la selección Colombia 0-1 ante Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas, James Rodríguez ofreció declaraciones donde dejó entrever su inconformidad con el desempeño del equipo.

"Duro. Queríamos ganar estos seis puntos. En Uruguay se nos va el partido al final y hoy por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer empezando y hemos tenido chances, en Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles y el fútbol es de hacer los goles, si no los haces, pues pierdes", expresó el jugador tras el encuentro.

El gol tempranero de Ecuador marcó el desarrollo del partido. Aunque Colombia generó oportunidades para igualar el marcador, la falta de eficacia en la definición volvió a ser un factor determinante. En sus palabras, Rodríguez no solo se refirió a este encuentro, sino también al duelo anterior frente a Uruguay, donde el equipo perdió en los minutos finales.

El capitán también se mostró reflexivo respecto al desempeño general del equipo en esta jornada eliminatoria: “Queríamos acabar bien el año, pero falta tiempo y tenemos que coger confianza. No hemos estado bien en estos dos partidos”.

Las palabras de Rodríguez hacen eco de las preocupaciones en torno al rendimiento del equipo, que tras un inicio positivo en las eliminatorias ha mostrado inconsistencias.

Con estos resultados, Colombia se encuentra en una situación que exige mejoras significativas para mantenerse en la lucha por un cupo al Mundial.

El próximo desafío de Colombia será en marzo de 2025, donde buscará retomar el camino victorioso y consolidar su aspiración de estar presente en la próxima Copa del Mundo.