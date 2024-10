[Video] Paraguay le remontó a Venezuela y sigue aspirando en clasificar al Mundial

Paraguay seguiría aprovechando las debilidades defensivas que Venezuela iba dejando en el partido y en una jugada en la que nuevamente hay un pelotazo del conjunto guaraní, se envía un centro desde zona derecha que cabeceó en el otro extremo el jugador Julio Enciso, quien asistió a Sarabia para conectar de cabeza y poner el 2-1.

El partido no tendría más goles y Paraguay lograría obtener un valioso triunfo en sus aspiraciones por clasificar al Mundial 2026, pues de momento se ubica en la sexta posición de la tabla con 13 puntos; mientras que Venezuela se quedó con 11 unidades en la octava casilla, a la espera del desenlace de los partidos de Argentina vs. Bolivia y Uruguay vs. Ecuador.