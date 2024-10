[Video] Piden que Luis Díaz renuncie a Selección Colombia: "Te pesa la camiseta"

La Selección Colombia se alista para enfrentar a Chile por la décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, y claramente uno de los jugadores que será titular en el combinado Tricolor es Luis Fernando Díaz, el mejor jugador colombiano en la actualidad.

No obstante, en el plano individual, el desempeño de Díaz no ha sido sobresaliente, lo cual ha generado críticas de parte de una buena cantidad de colombianos, incluso hay quienes consideran que no debería jugar más por el combinado patrio.

De hecho, en plena concentración de la Selección, previo al partido ante Chile, hubo un aficionado que acudió a la salida del hotel para criticar a Luis Díaz, y le dijo casi de frente, cuando se acercó a firmar autógrafos, que no debería ponerse la camiseta de Colombia.

"Hey, te pesa. Te pesa esa camiseta", le dijo uno de los hinchas de Colombia a Luis Díaz, quien aparentemente escuchó el mensaje, pero omitió todo y prefirió seguir firmando las prendas de otros aficionados que se acercaron al hotel.

"No te la pongas", finalizó el aficionado, sugiriéndole a Luis Díaz que renuncie a la Selección Colombia. Se evidenció una molestia por parte del extremo, pero nuevamente siguió sin responderle al aficionado.

Video de hincha pidiéndole a Luis Díaz que renuncie a Selección Colombia