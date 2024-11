[Video] Se calienta duelo por Eliminatorias: Jorge Fossati encaró a la policía argentina

Le puede interesar: Gareca condicionado en Chile por polémica medida: “Ustedes no sirven”

“¡Cómo no podemos saludar a nuestra gente, es ilógico! ¡No puede ser! Usted no me puede prohibir andar por la vereda. Queremos saludar a la gente que está desde las 17:00 horas. Esto no puede ser, es una bronca tremenda”, dijo Fossati al oficial de policía.

Al parecer, cuestiones de seguridad obligaron a las autoridades argentinas impedir que la delegación peruana se acercara al centenar de hinchas de la ‘Bicolor’, que buscaba saludar y tener cerca a sus futbolistas, una situación que Fossati aseguró como muy mal manejada por estas entidades.