[Video] "Ustedes están casados con James": Freddy Rincón, en contra del '10' y sus defensores

La Selección Colombia volvió al gol y de paso a la victoria este jueves 24 de marzo cuando enfrentó a Bolivia y la venció 3-0 en el Metropolitano.

No obstante, muchas voces autorizadas de las 'tricolor' han opinado acerca del presente del combinado patrio, y se ha concluido que no se puede generar conformismo tras la victoria ante un rival eliminado.

Asimismo, antes del inicio del juego hubo quienes manifestaron su inconformismo con la Selección y algunos de los jugadores convocados por Reinaldo Rueda.

Pues Freddy Rincón, quien integró a la Selección en la década del 90, disputando los tres mundiales de tal lapso, 'se fue con todo' contra James Rodríguez.

En 'Saque Largo' de Win Sports, Rincón manifestó previo al duelo que "defensivamente James no va a ayudar", por lo cual no era de su agrado la idea de que apareciera como titular.

Tras esto, el exfutbolista le 'tiró' a los seguidores del '10', sobre todo enfocándose en la prensa, ya que "ustedes están casados con James y yo respeto su matrimonio".

Además, Rincón apuntó "yo veo las cosas desde otro punto de vista", ratificando su poca satisfacción con el presente de James Rodríguez, incluso llegando a compararlo con Juan Fernando Quintero.

Y es que el histórico jugador de la 'tricolor' contó "no me caso con alguien que no veo bien, entre Quintero y James, veo en mejor forma a Quintero".

De tal manera, James sigue generando polémica, y ante la idea de que sea titular con la Selección Colombia hay varios detractores, muchos de ellos con pasado en la 'tricolor'.