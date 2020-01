Emotivo mensaje de Víctor Cantillo tras su adiós a Junior

Tras una larga carrera en el fútbol colombiano y un exitoso paso por Junior de Barranquilla, Víctor Cantillo se despide del fútbol colombiano para partir hacia Corinthians, club en el que vivirá su primera experiencia en el fútbol internacional y con el que espera demostrar las mismas condiciones que mostró con los tiburones, con los que salió campeón en repetidas ocasiones de la Liga y se convirtió en un jugador importante tanto para la afición como para sus entrenadores.

Lea también: Jugador del Cali, dolido porque no llegan los refuerzos “que uno espera”

El futbolista colombiano, cuya partida al fútbol brasilero se dio a cambio de 2.8 millones de dólares, tendrá la posibilidad de disputar la Copa Libertadores en su fase previa a la fase de grupos, además de los múltiples certámenes que se disputan en ese país. Por eso, luego de que se confirmó su partida y tras firmar por cuatro años con el 'Timao', el volante dejó un mensaje de despedida a los hinchas junioristas, quienes lo ovacionaron durante su paso por el equipo.

"En este día especial para mi carrera y mi futuro, quiero agradecer a todas las personas que durante estos dos años y medio estuvieron apoyándome en Barranquilla. Soñé con vestir la camiseta de JUNIOR y cuando llegué muchos no creyeron en mi, con TRABAJO y DEDICACIÓN pude ganarme el corazón de muchos", arranca diciendo el emotivo texto publicado a través de sus redes sociales.

Le puede interesar: Llegó el octavo: Junior oficializó a un nuevo jugador

Posteriormente concluye: "Cumplí el sueño y ganamos muchos títulos que sin duda permanecerán en mi corazón a cualquier lugar que vaya. Quiero agradecer a los directivos, cuerpos técnico, compañeros, hinchada y a todos los que creyeron en mi y hoy ven el fruto de esa confianza que me dieron. A todos los llevo en mi corazón, y puedo decirles con la mano con el pecho que no es un adiós, es un hasta luego. Y que no se les olvide ¡JUNIOR TÚ PAPÁ!".

La publicación está acompañada de varias fotografías con los mejores momentos del jugador en el equipo y ha recibido los comentarios de varios de sus colegas.