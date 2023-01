Hugo Rodallega dio una novela en los últimos días tras mostrar su interés de jugar en el América de Cali, equipo que finalmente le habría cerrado la posibilidad y por eso, Independiente Santa Fe aprovechó para contratarlo como un gran refuerzo del 2023.

Tras toda esta situación, en las últimas horas el capitán Adrián Ramos, habló con el Super Combo de RCN y se refirió a este tema: "Con Hugo tenemos muy buena relación, jugamos juntos en la Selección Colombia. Hubiera sido bueno que llegara, le habría aportado mucho al equipo".

"Se han sumado bastantes jugadores a este proyecto, hasta hoy nos han dado muy buenas sensaciones", añadió Ramos, quien también habló sobre uno de los fichajes más importantes que mostraron los 'Escarlatas': "Con Darwin Quintero siempre hemos tenido buena amistad y esperamos que le aporte mucho al equipo".

Por otro lado, este jugador de 36 años especificó por qué había dudado en renovar con el equipo de sus amores, al cual llegó nuevamente en 2020 tras su paso por el Granada de España.

"Los últimos tres semestres fueron muy difíciles, el año que tuvimos fue muy complicado, y eso me tenía pensando en la renovación, porqué uno siempre quiere ganar y por estuve meditando".

Así las cosas, Rodallega hubiera sido un buen aliado para Ramos, quien no ocultó su lamento tras ver que su ex compañero de selección no llegaría al equipo que tanto deseaba.