“En Colombia debes dar sexo para ser árbitro internacional"

Colombia ha tenido varias situaciones reprochables en la historia de su fútbol. El balompié nacional suma otro episodio de vergüenza a sus registros. En esta oportunidad, la situación no envuelve equipos o jugadores, los involucrados son los árbitros.

Luego de una carrera llena de reconocimientos internacionales y ser los encargados del arbitraje colombiano, las denuncias que envuelven a Oscar Julián Ruíz e Imer Machado parecen sacadas de un cuento de terror.

Según la declaración de Harold Perilla, las condiciones para ascender y tener un papel importante como arbitro en Colombia, implican favores sexuales. Las denuncias hacia Ruiz y Machado ya habían tenido lugar hace un largo tiempo, pero no habían sido investigadas a profundidad.

El caso fue remitido a la FIFA y la investigación podría dar resultados en los próximos meses. Según Perilla, los reconocidos jueces aprovechaban su estatus en las organizaciones de arbitraje colombiano y exigían favores sexuales a los colegiados.

En una de las declaraciones a The Guardian, diario inglés que ha seguido la investigación, Perilla señaló :No soy el único. Ruiz me tocó el pene durante una pretemporada. Me pidió que tuviera sexo con él".

Y añadió: "Así es como podría ser ascendido. Machado también me tocó el pene y hasta los testículos frente a otras personas. Es el mismo método. En Colombia, lamentablemente, la mayoría de la gente tiene que dar sexo para ser árbitro internacional”.

Las informaciones señalan que a Imer Machado lo acusan cerca de 14 árbitros, entre los que se encuentra Harold Perilla. Por el lado de Oscar Julián, la situación es delicada. Entre las acusaciones se señala que tuvo sexo con un arbitro de solo 13 años de edad.

Por ahora, la investigación deberá reunir las pruebas suficientes para emitir un fallo por parte del tribunal de etica de la FIFA. El caso podría tardar meses en resolverse.