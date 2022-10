¿En cuáles mundiales no participó Argentina?

En la historia del fútbol se han dado 21 ediciones del Mundial y para este 2022, Qatar es el país encargado de recibir a las mejores selecciones y coronar al número uno del planeta, poniendo los ojos de los aficionados en este importante encuentro deportivo.

Bien, pues para nadie es un secreto que la Selección de Argentina ha sido protagonista en muchas ediciones del Mundial de Fútbol, pero hay que tener en cuenta que no ha participado en todas por diferentes motivos que explicaremos en esta oportunidad.

En 1930 se hizo la primera edición en Uruguay, y para esta ocasión, Argentina tuvo la oportunidad de ser subcampeón.

Según los registros encontrados, los Mundiales en los que no estuvo Argentina fue en Francia 1938, Brasil 1950 y Suiza 1954, pero no porque no clasificara, sino porque declinó su participación en modo de protesta.

Es decir, que en realidad esta selección solo quedó por fuera del Mundial en una oportunidad por no superar la fase de clasificación y eso fue en México de 1970, desde entonces, este equipo ha estado en 12 oportunidades consecutivas.

Durante esas últimas ediciones, logró ser campeón en 1978 y 1986; subcampeón en 1990 y 2014; y su peor participación fue en 2002 donde quedaron en el puesto 18.