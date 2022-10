¿Cómo terminó siendo la relación de Messi y Maradona?

Argentina es el país que dio a dos de los jugadores más importantes de la historia, los mismos que en diferentes décadas lograron hacer vibrar a todos los aficionados al fútbol que admiraron cada gesto de calidad en la cancha.

Messi y Maradona, son esas dos figuras de las que hablamos, más porque compartían cosas interesantes como el dorsal de la camiseta de la Selección y una posición que muchos admiraban.

Sin duda, el mundo entero conoce mucho de la historia de estos jugadores, pero otros se preguntan por la relación que tuvieron los astros mientras Maradona estuvo cerca del fútbol y antes de que falleciera.

Estos dos jugadores tenían momentos de amor y odio, más por parte de Maradona, quien quería llevar a Messi a su ritmo de vida pero no lo logro, hecho que dejó a los dos con un mal aspecto ante los aficionados por la posible 'mala relación' que llevaban.

Cuando Maradona se retiró del fútbol, Messi apenas tenía seis años, pero el padre del '10' del PSG confesó que en la niñez le regalaron muchos videos de Diego para que viera su calidad en cada uno de los partidos.

Eso quiere decir que Lio no disfrutó mucho de Maradona, como de pronto él si lo hizo, dejando ver en muchas frases que en realidad no le sorprendía el talento de Messi: "Para mí es difícil hablar. Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. Eso es de cajón. No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en Barcelona y Messi es Messi jugando con Argentina; con Argentina es uno más".

Pero con otras palabras, expresó cosas contrarias: "Por respeto a Lio no digo si él es mejor o yo fui mejor. Hay que dejarlo tranquilo. Lo quiero mucho y lo disfruto cuando lo veo en la cancha. Es buena persona. Pero no tiene mucha personalidad como para ser líder".

En realidad muchas cosas se pensaron y se dijeron de esa relación, pero lo único cierto es que la polémica al final siempre era armada por Maradona y callada por Messi.