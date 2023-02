Juan Fernando Quintero no encontró el panorama esperado en su llegada a Junior de Barranquilla. El volante paisa ha tenido algunas actuaciones destacadas en lo que va de la Liga Betplay, pero el onceno tiburón no arranca y aún no sabe lo que es la victoria en el PFC.

En las últimas horas, algunas voces han empezado a sonar sobre la posibilidad de lo que sería el regreso del '10' al fútbol internacional. Quintero es uno de los jugadores más populares en Sudamérica y su paso por River Plate lo hizo llegar a atener ofertas de clubes como Flamengo.

Sin embargo, las versiones hablan que desde Argentina se pensaría en un posible regreso del mediocampista antioqueño al onceno de la 'banda cruzada'.

Jorge Brito, presidente de River, confirmó en 'Radio Continental' que las relaciones entre el club y el jugador son muy buenas y que quiere su retorno al equipo millonario. Según contó el directivo, la marcha de 'JuanFer' se dio por razones ajenas a ambas partes.

“Con ‘Juanfer’ tengo un cariño y vínculo personal. Sabíamos que venía por un año y que iba a ser muy difícil que pueda seguir. Estamos con muchas expectativas de que en algún momento pueda volver a River”, señaló Brito.

Aunque el directivo no confirmó en que momento se buscaría el regreso del colombiano. En las últimas semanas, se ha mencionado que el cuadro argentino tiene un proyecto deportivo para 2024 con el retorno de varias estrellas del club.

Por ahora, Quintero seguirá siendo jugador del conjunto colombiano. Su posible marcha al fútbol internacional dependería de varias situaciones externas al club.