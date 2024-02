En Sao Paulo se aburrieron de James Rodríguez: "se irá"

Una difícil situación vive el futbolista colombiano James David Rodríguez en Sao Paulo. El mediocampista de 32 años no ha debutado en la temporada 2024 y aún no ha sido inscrito para disputar el Campeonato Paulista.

En las últimas horas, James desató una nueva polémica al no viajar con la delegación del conjunto tricolor a Belo Horizonte, en donde se disputó la Supercopa de Brasil.

Lea también: Sin James, Sao Paulo derrotó a Palmeiras y ganó la Supercopa de Brasil

A pesar de que Sao Paulo superó a Palmeiras y se quedó con el título, la ausencia de Rodríguez fue tema de consulta hacia Carlos Belmonte, director de fútbol del equipo, y a Thiago Carpini, director técnico.

Belmonte aseguró que desde su llegada James no ha podido adaptarse al 100% a la intensidad del fútbol brasileño.

"Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho", dijo Belmonte.

El directivo también fue claro en señalar que ningún jugador es más importante que el equipo, por lo que aseguró que con James podría suceder algo parecido a lo acontecido con Daniel Alves.

"Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Sólo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes", afirmó.

Finalmente, Carlos Belmonte respetó la decisión del colombiano de no viajar a Belo Horizonte.

"Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo", puntualizó.

Le puede interesar: Se complica el futuro de James Rodríguez: Sao Paulo tomó radical decisión

James Rodríguez volvería a Europa

Mientras crece la incertidumbre por la situación de James, en las últimas horas se ha informado que habría despertado interés en el histórico Besiktas de Turquía.

Sin embargo, el colombiano aún tiene contrato con Sao Paulo hasta junio de 2025.