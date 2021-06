En el estadio Allianz Riviera de Nice, Francia se enfrenta ante Gales en la fecha FIFA, ya que ambas escuadras se preparan para la próxima Eurocopa. El equipo de Didier Deschamps tiene el regreso del delantero del Real Madrid, Karim Benzema, quien volvió a ser convocado luego de su escándalo con su excompañero Mathie Valbuena.

Siga en vivo Francia vs Gales; fecha FIFA

"Desde que me convertí en entrenador, he tenido ciertas situaciones con ciertos jugadores, pero nunca he tenido una oposición radical. Paso por alto mi opinión personal, es la selección de Francia. Si creo que es lo bueno para la selección, voy en esa dirección. No es por razones personales, de lo contrario no lo habría hecho", indicó el timonel Deschamps días atrás.

Asimismo, resaltó que este compromiso es importante, ya que la idea de estos partidos es para probar variantes: “Solo tengo dos partidos de preparación. Tengo seis cambios, así que el tiempo de juego estará repartido”.

Hay que recordar que en las cinco veces que ambas selecciones se han enfrentado, Gales consiguió la victoria en tres oportunidades, un empate y una derrota. La actual campeona del mundo, Francia venció en noviembre del 2017 a su rival Gales 2-0 con las anotaciones de Antoine Griezmann y Oliver Giroud.