Eric Cantona lanzó fuerte critica a la selección Colombia: "no hizo nada"

Para nadie es un secreto que la selección Colombia vive uno de sus mejores momentos de la mano de Néstor Lorenzo, pues el equipo ha conseguido llegar a la final de una Copa América, además de ser uno de los protagonistas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pese a esto, no todo fue color rosa para el cuadro cafetero y Eric Cantona recordó esta etapa negativa de la selección Colombia, pues el referente habló sobre las máximas figuras que han pasado por el país.

Eric Cantona es un exfutbolista francés, ampliamente conocido por su carisma, habilidad y personalidad en el campo de juego. Cantona fue clave en la era dorada del Manchester United, contribuyendo a la conquista de varios títulos de liga y la FA Cup. Su estilo de juego era característico por su creatividad, técnica y una notable capacidad para marcar goles. Sin embargo, también es famoso por su carácter polémico; un incidente destacado fue el patadón a un aficionado en 1995, que le valió una larga suspensión.

El exjugador se atrevió a hablar sobre la selección Colombia y llenó de elogios al Pibe Valderrama y destacó el buen momento que tuvo Colombia con el '10'.

"Mucha gente sólo recuerda su pelo, pero era un futbolista maravilloso. Jugamos juntos en Montpellier y fue un auténtico placer. Es un hombre tímido y tranquilo, pero también tiene un carácter fuerte. Físicamente no era muy bueno, pero tenía mucha visión y podía llevar el balón a donde quería. Era un jugador muy generoso, nunca pensaba en sí mismo. Después de que se retiró, Colombia no hizo nada, lo que te dice mucho", mencionó para la revista Four Four Two.

Del mismo modo, el exjugador del Manchester United destacó a René Higuita como su portero en el once ideal de todos los tiempos.

"Sí, hacía trucos, pero también era un gran portero. Me encantaba su energía, su entusiasmo, sus ganas de correr riesgos. Cometió errores, pero tenía mucho espíritu para el juego. ‘El Escorpión’ fue contra Inglaterra, ¿no? Mantuvo el balón afuera y eso es lo que importa. Quiero animadores en mi equipo", declaró.