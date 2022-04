"Es muy duro, para mí es como un hermano": El 'Tino' Asprilla no sale del estupor

Las últimas horas han sido de angustia para los allegados a Fredy Rincón. Luego del accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el exjugador de la Selección Colombia, las voces de apoyo y las manifestaciones de cariño no han parado de llegar. Los mensajes desde su entorno más cercano hablan de un complicado estado de salud y en el ultimo parte médico entregado , la evolución y el diagnostico siguen siendo reservados.

La situación del 'coloso' de Buenaventura es bastante complicada. El impacto que recibió el ex futbolista fue bastante fuerte y en las primeras noticias luego del accidente, se habló de que su cerebro llegó en condiciones críticas. Desde que se conoció la noticia del choque que sufrió el vehículo en el que viajaba Rincón, las manifestaciones de apoyo y muestras de cariño no han parado de llegar.

Uno de los amigos más cercanos del ex Real Madrid, Faustino Asprilla, también envío su mensaje de aliento. En medio de la tristeza por la noticia, el 'Tino' mostró su lado más sensible y pidió por la salud de su amigo. El ex Parma contó que tiene una cercanía con Fredy debido a que son amigos desde hace bastante tiempo e incluso lo considera como un hermano.

"Muy triste, muy confundido, Fredy pasaba mucho tiempo conmigo en las navidades, en los cumpleaños, nunca me fallaba!. Es muy duro, para mí es como un hermano, un amigo incondicional", dijo el ex Parma durante el programa Equipo F de Espn.

Asprilla y Rincón compartieron varios momentos en la selección en donde fueron compañeros por un periodo largo de tiempo. Ambos jugadores estuvieron en las nominas de los mundiales de USA 94 y Francia 98. También fueron los autores de cuatro de los cinco goles de la histórica noche ante Argentina el 5 de Septiembre de 1993.

Por ahora, la salud de Rincón sigue siendo complicada. Sin embargo, después de las primeras intervenciones médicas el personal de la Clínica Imbanaco sigue trabajando en buscar la mejoría del ex futbolista. El próximo reporte sobre su evolución se conocerá en horas de la tarde.