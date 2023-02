"Es un sueño": Puerta, su charla con Xavi Alonso y planes del Leverkusen en el verano

Gustavo Puerta se convirtió en un los jugadores más destacados de la Selección Colombia Sub 20 en el Sudamericano que se disputó en suelo cafetero. El volante surgido en el Bogotá FC logró acordar un nuevo contrato y fue transferido al Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

Tras arribar a Alemania, el volante cafetero recorrió las instalaciones del club europeo y pudo tener su primer contacto con el entorno de su nuevo club. Sin embargo, el futbolista será cedido al Núremberg de la segunda división para que pueda adaptarse en su primera experiencia en el fútbol europeo.

En diálogo con Carlos Antonio Vélez, en el programa 'Palabras Mayores' de Antena 2, el volante dio una noticia importante sobre su futuro. Puerta manifestó que ya sabe cuál será la decisión del onceno alemán sobre su futuro y los planes para la siguiente temporada

"Muy contento y muy feliz de haber llegado ayer y haber conocido las instalaciones del club. Es un sueño y un paso muy importante para mi carrera. Mi idea es trabajar y dar lo mejor de mí para volver en el verano al Bayer Leverkusen", inició el futbolista cafetero.

Y apuntó: "Xabi Alonso me dijo que me acoplara y que diera lo mejor de mí, que me esperaba en verano. La idea hasta el momento es ir por un par de meses a Núremberg y volver al Bayer".

El colombiano sabe que tendrá que pasar su proceso de adaptación en el club al que fue cedido. Más allá de eso, de no mediar nada extraño, volverá al Bayer para la segunda mitad del año.

Por ahora, se espera que el futbolista 'tricolor' siga mostrando el gran nivel que exhibió en el Sudamericano Sub-20. El mediocampista es uno de los hombres que podrían estar con la Selección Colombia Sub-20 en la Copa del Mundo de Indonesia 2023.