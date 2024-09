¿Escándalo en Selección Colombia Femenina sub 20?: "La disciplina no fue la adecuada"

Pese a ser anfitriona, la Selección Colombia quedó eliminada en cuartos de final de la Copa del Mundo Femenina sub 20. A manos de Países Bajos, la Tricolor quedó afuera por la vía de los penaltis, y tras ello han sido varias las actuaciones reprochables 'denunciadas' por aficionados y periodistas cercanos al plantel.

"Me contaron que la disciplina de las chicas en concentración de la Selección Colombia Sub 20 no fue la adecuada", comentó Adrián Magnoli en el programa de Youtube 'Los Intocables', abriendo así el debate acerca de la forma de actuar de las jugadoras de esta plantilla.

Y es que al hablar de "disciplina", las personas conectadas con el programa y quienes posteriormente vieron el video se imaginaron que se trataba de desorden al interior de la plantilla, incluso relacionado con impuntualidades, negativas para entrenar o fiestas. Pero no, el término va enfocado hacia otro lado.

"Mucha joda, mucha musiquita, mucho bailecito, mucha preparación de la celebración y coreografías, y poco entrenamiento de patear penales. Se vio, se vivió", dijo posteriormente Magnoli, explicando a qué se refería con el término 'disciplina'. Con esto, le dio la razón a algunas 'denuncias' por cuenta de aficionados.

Pues en redes sociales algunos usuarios han publicado videos en los cuales se ve a las jugadoras negándose a saludar a los aficionados que las esperaban afuera del hotel y que pedían una foto -sobre todo con niños-. Asimismo, comentan que faltó seriedad en algunos casos específicos.

De hecho, Magnoli se refirió a un momento durante el juego frente a las neerlandesas por cuartos de final, pues dijo que "en la transmisión del partido, mientras Colombia iba ganando, enfocaban el banquillo y tres suplentes salieron jugando a la botellita... Países Bajos estaba apretando, ya terminaba y ellas sentadas en el banco de suplentes cagándose de risa a ver quién dejaba parada la botellita, ¿qué tal esa?".

Por último, Magnoli manifestó que su mensaje no va dirigido a que "nos portemos como Corea del Norte: todas de pelo corto, que marchen y se vistan todas iguales. Muchachas, son sub 20, todavía no ganaron nada, están en proceso de formación, den el ejemplo".

Ahora, en cuanto a las declaraciones de que han dado algunos aficionados -replicadas por Adrián Magnoli-, el entrenador de la Selección Colombia Femenina sub 20, Carlos Paniagua, desmintió lo dicho, y dijo que hay ocasiones en que se debe salir con rapidez del hotel al estadio para cumplir con el cronograma; y que en la preparación al Mundial, hubo mucha cercanía entre sus jugadoras y los hinchas. Los comentarios del DT de la Tricolor fueron dados en 'Planeta Fútbol' de Antena 2.