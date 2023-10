Escandalosa confesión sobre Alfaro: condición que ponía a jugadores en Ecuador para convocarlos

En las últimas horas, Gustavo Alfaro ha sido noticia en Ecuador después de que se confesará una irregular petición que le habría hecho a los jugadores para llevarlos a la selección de dicho país, por lo que rápidamente se desató la polémica.

Todo parte por las confesiones hechas por un dirigente del 9 de Octubre, equipo de la segunda división ecuatoriana, que destapó el modo en el que operó el entrenador argentino mientras estaba a cargo de la 'Tri'.

Dalo Bucaram, presidente del club nombrado anteriormente, dijo para Radio La Redonda que "en algún momento quise traer a José Angulo a 9 de Octubre, luego me dijo que Gustavo Alfaro lo había llamado a decirle que si no fichaba por Independiente del Valle no lo podía llamar a la Selección de Ecuador".

Con estas declaraciones, dejó encendida la polémica, pues parecía que Alfaro tenía preferencia por algunos futbolistas que estaban en equipos como IDV.

Aunque el estratega argentino ya no sigue en el banquillo de esta selección, ahora todos apuntan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque al parecer podría tener una relación diferente con Independiente a la que tienen con otros equipos de la liga profesional.

Así las cosas, solo queda esperar en qué terminará esta novela, la cual lanzó una fuerte acusación en contra de Alfaro, quien tomará posesión ahora del banquillo de la selección de Costa Rica.