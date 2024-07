Cristiano Ronaldo sentenció su futuro: confirmó su adiós de Portugal

Sin duda alguna, un jugador tan competitivo y que nació para ganar y triunfar, vive muchas emociones en medio de una Eurocopa. Esa que puede ser la segunda para el astro del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tras la ganada en 2016. Una carrera intachable a nivel de clubes y en su combinado nacional, que solo le faltaría un Mundial.

No obstante, ya parece muy difícil que Cristiano Ronaldo pueda cerrar su ciclo deportivo con la selección lusa ganando una Copa del Mundo, y la Eurocopa puede ser su última oportunidad, casi rozando los 40 años. Emociones a tope en medio de un partido clave entre Portugal vs Eslovenia en un frío empate sin goles, pero que pudo cambiar en el tiempo extra con una pena máxima de CR7 que atajó Jan Oblak.

Justamente, en esa acción, Cristiano Ronaldo se atacó en llanto demostrando su profesionalismo, y las ganas que tenía de clasificar a los cuartos de final en donde Francia ya los esperaba al ganar a primera hora a Bélgica. El partido le dio otra oportunidad en la tanda de penaltis, y como líder, referente y capitán, tomó el primero cobro y marcó abriendo la cuenta para la victoria en esa vía.

Tras el partido, el ex Real Madrid afirmó que, “es una tristeza inicial y una alegría al final, eso es lo que da el fútbol. Son momentos inexplicables, era a partir de las ocho o de los ochenta, eso es lo que pasó hoy. Tuve la oportunidad de darle ventaja a la selección, pero no lo hice, Oblak hizo una buena parada, tengo que revisar el penalti, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que lo necesité no lo hice”.

CRISTIANO RONALDO EXPLICÓ LA RAZÓN DE SU LLANTO Y REVELÓ SU POSIBLE ADIÓS

Cristiano Ronaldo explicó por qué las lágrimas tras fallar el penalti, “hasta la gente más fuerte tiene sus días, yo estaba deprimido y estaba triste porque el equipo necesitaba el gol... no puedo hacerlo (...) fue un plus de energía y siempre daré lo mejor de mí con esta camiseta. Voy a hacer esto toda mi vida. Nunca he tenido miedo de afrontar las cosas de frente y rendirse es algo que nunca oirás en mi nombre. Sin duda, es mi última Eurocopa”.

A la espera de poder llegar a la Copa del Mundo de 2026, que la jugaría con 41 años, misma edad de su compañero, Pepe, Cristiano Ronaldo ya confirmó su adiós con Portugal sentenciando que no jugará una próxima edición de la Eurocopa.