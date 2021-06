Eurocopa 2021: fechas y horarios de todos los partidos en la fase de grupos

A continuación fechas y horarios de todos los partidos de la fase de grupos de la Eurocopa 2021. (Horario de Colombia)

Grupo A

Italia vs. Turquía

Fecha 11/06/2021

Hora: 2:00 p.m.

Gales vs. Suiza

Fecha: 12/06/2021

Hora: 8:00 a.m.

Turquía vs. Gales

Fecha: 16/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Italia vs. Suiza

Fecha: 16/06/2021

Hora: 2:00 p.m.

Suiza vs. Turquía

Fecha: 20/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Italia vs. Gales

Fecha: 20/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Grupo B:

Dinamarca vs. Finlandia

Fecha: 12/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Bélgica vs. Rusia

Fecha: 12/06/2021

hora: 2:00pm

Finlandia vs. Rusia

Fecha: 16/06/2021

Hora: 8:00 a.m.



Dinamarca vs. Bélgica

Fecha: 17/06/2021

Hora: 11:00 a.m.



Rusia vs. Dinamarca

Fecha: 21/06/2021

Hora: 2:00 p.m.



Finlandia vs. Bélgica

Fecha: 21/06/2021

Hora: 2:00 p.m.

Grupo C:

Holanda vs. Ucrania

Fecha: 13/06/2021

Hora: 2:00 p.m.

Austria vs. Macedonia del Norte

Fecha: 13/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Holanda vs. Austria

Fecha: 17/06/2021

Hora: 2:00 p.m.

Ucrania vs. Macedonia del Norte

Fecha: 17/06/2021

Hora: 8:00 a.m.

Macedonia del Norte vs. Holanda

Fecha: 21/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Ucrania vs. Austria

Fecha: 21/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Grupo D



Inglaterra vs. Croacia

Fecha: 13/06/2021

Hora: 8:00 a.m.

Escocia vs. República Checa

Fecha: 14/06/2021

Hora: 8:00 a.m.

Croacia vs. República Checa

Fecha: 18/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Inglaterra vs. Escocia

Fecha: 18/06/2021

Hora: 2:00 p.m.



Croacia vs. Escocia

Fecha: 22/06/2021

Hora: 2:00 p.m.

República Checa vs. Inglaterra

Fecha: 22/06/2021

Hora: 2:00 p.m.

Grupo E

España vs. Suecia

Fecha: 14/06/2021

Hora: 2:00 p.m.



Polonia vs. Eslovaquia

Fecha: 14/06/2021

Hora: 11:00 a.m.

Suecia vs. Eslovaquia

Fecha: 18/06/2021

Hora: 8:00 a.m.



España vs. Polonia

Fecha: 19/06/2021

Hora: 2:00 p.m.



España vs. Eslovaquia

Fecha: 23/06/2021

Hora: 11:00 a.m.



Suecia vs. Polonia

Fecha: 23/06/2021

Hora: 11:00 a.m.



Grupo F



Hungría vs. Portugal

Fecha: 15/06/2021

Hora: 11:00 a.m.



Francia vs. Alemania

Fecha: 15/06/2021

Hora: 2:00 p.m.



Hungría vs. Francia

Fecha: 19/06/2021

Hora: 8:00 a.m.



Portugal vs. Alemania

Fecha: 19/06/2021

Hora: 11:00 a.m.