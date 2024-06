Alemania ya tiene rival para los octavos de final de la Eurocopa 2024: partidazo

Este martes 25 de junio se definieron los grupos C y D de la Eurocopa 2024, lo que ha permitido conocer a varios de los equipos clasificados para los octavos de final y los emocionantes encuentros que se avecinan.

En esta jornada decisiva, destacaron los partidos de Inglaterra contra Eslovenia y Dinamarca contra Serbia, resultados que finalmente determinaron el rival de Alemania en la siguiente fase del torneo.

Inglaterra, ya clasificada a octavos de final, se enfrentó a Eslovenia en Colonia en un partido que terminó en un empate sin goles. Los 'Three Lions' no lograron mejorar la imagen mostrada en sus partidos anteriores, pero aseguraron el liderato del Grupo C con este resultado. A pesar de la falta de creatividad y oportunidades claras, Inglaterra avanzó con seguridad.

Por otro lado, Eslovenia, con este empate, aseguró su pase a octavos desde la tercera posición del grupo, eliminando a Croacia en el proceso. Croacia, a pesar de su esfuerzo, no logró avanzar y se despidió del torneo.

En otro partido crucial del Grupo C, Dinamarca se enfrentó a Serbia en Múnich. El encuentro, al igual que el de Inglaterra y Eslovenia, terminó en un empate 0-0. Este resultado fue suficiente para que los daneses aseguraran su clasificación a octavos de final como segundos del grupo. Dinamarca mostró una defensa sólida y un juego compacto, a pesar de no haber logrado anotar en este partido. Serbia, por su parte, se despidió de la Eurocopa 2024 tras sumar solo dos puntos en la fase de grupos, habiendo marcado un único gol y quedando en última posición de su grupo.

Ya hay rival del anfitrión

Con estos resultados, Alemania, que avanzó a octavos de final como primera del Grupo D, ya conoce a su rival: Dinamarca. El enfrentamiento entre la anfitriona Alemania y Dinamarca se perfila como uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. Este emocionante choque está programado para el sábado 29 de junio a las 2 de la tarde con transmisión de ESPN y Star+.

Alemania llega a este encuentro con un rendimiento sólido en la fase de grupos, mostrando un juego ofensivo efectivo y una defensa bien organizada. El equipo anfitrión ha generado grandes expectativas entre sus aficionados y se perfila como uno de los favoritos para llegar a las fases finales del torneo.

Dinamarca, por su parte, ha demostrado ser un equipo resiliente y competitivo, capaz de enfrentar a los mejores. Su clasificación a octavos, aunque con un empate en el último partido, refleja su capacidad de mantenerse firme en momentos cruciales. El enfrentamiento contra Alemania será una verdadera prueba de su nivel y de sus aspiraciones en el torneo.

Este partido entre Alemania y Dinamarca promete ser un espectáculo de alta tensión y calidad futbolística, donde ambos equipos buscarán asegurar su pase a los cuartos de final. La Eurocopa 2024 continúa ofreciendo encuentros llenos de emoción y sorpresas, y los octavos de final no serán la excepción. A medida que el torneo avanza, la competencia se vuelve más intensa, y los aficionados de todo el mundo estarán atentos a cada jugada, esperando ver quién se alza con la gloria en esta prestigiosa competición europea