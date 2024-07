Eurocopa 2024: los partidos de cuartos de final que no van por televisión

La Eurocopa 2024 está llegando a su momento más emocionantes, y tras unos intensos octavos de final, los cuartos se ven aún más llamativos. Este torneo ha dejado a su paso sorpresas y decepciones, como la eliminación de la vigente campeona Italia y la destacada actuación de selecciones como Turquía y Suiza.

Ahora, con los cuartos de final a la vuelta de la esquina, los aficionados están ansiosos por ver los enfrentamientos que definirán a los semifinalistas. Sin embargo, no todos los partidos estarán disponibles en ESPN, como es habitual, lo que ha generado cierta preocupación entre los seguidores del torneo.

Los cuartos de final y por dónde verlos

Uno de los partidos más esperados es el enfrentamiento entre España y Alemania. Ambas selecciones, con tres títulos de Eurocopa cada una, se verán las caras en Stuttgart el viernes 5 de julio. Este duelo es considerado por muchos como una "final anticipada", debido al alto nivel que han mostrado ambas escuadras durante el torneo. España ha demostrado ser una fuerte candidata al título, con un juego atractivo liderado por los jóvenes talentos Lamine Yamal y Nico Williams. Este partido, sin embargo, no será transmitido por ESPN y será exclusivo de la plataforma Disney+, que recientemente se fusionó con Star+.

El mismo día, Francia y Portugal se enfrentarán en Hamburgo en una reedición de la final de 2016, ganada por los lusos. Aunque Francia era la gran favorita al inicio del torneo, no ha mostrado su mejor versión, pero ha logrado llegar a los cuartos sin grandes complicaciones. Kylian Mbappé, estrella y capitán de los 'Bleus', se medirá ante su ídolo de infancia, Cristiano Ronaldo, quien a sus 39 años sigue buscando récords y títulos. Portugal, por su parte, sufrió más para llegar a esta instancia, necesitando de los penales para superar a Eslovenia. Este emocionante partido sí será transmitido por ESPN.

El sábado 6 de julio, Inglaterra se enfrentará a Suiza en Düsseldorf. Los 'Three Lions' llegaron a esta etapa tras un agónico triunfo en octavos de final, donde Jude Bellingham mandó el partido a la prórroga con un espectacular gol de chilena. Suiza, por su parte, eliminó con justicia a Italia, la vigente campeona, y se ha convertido en una de las revelaciones del torneo. Aunque Inglaterra no ha convencido del todo a la prensa ni a los aficionados, la vigilancia deberá ser extrema ante una Suiza que ya demostró su potencial al casi derrotar a Alemania en la fase de grupos. Este será el segundo partido que no se verá por ESPN y será transmitido por Disney+.

El último partido de cuartos de final se jugará en el Olympiastadion de Berlín el sábado 6 de julio, enfrentando a los Países Bajos contra Turquía. Los neerlandeses, liderados por Cody Gakpo, han llegado a sus primeros cuartos de final desde 2008, con el joven atacante destacándose como uno de los jugadores más decisivos del torneo. Turquía, por su parte, sorprendió al eliminar a Austria y buscará repetir su hazaña de 2008, cuando llegaron a las semifinales. Este encuentro promete ser un espectáculo tanto dentro como fuera del campo, con dos aficiones apasionadas apoyando a sus equipos. Este partido también será transmitido por ESPN.

La Eurocopa 2024 continúa brindando emociones y momentos inolvidables. A pesar de las limitaciones en la transmisión, los aficionados podrán seguir disfrutando de los partidos a través de diversas plataformas. Con cada enfrentamiento, la competencia se vuelve más intensa y la expectativa por conocer al próximo campeón de Europa sigue en aumento.