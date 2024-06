Eurocopa: Alemania podría perder dos referentes para octavos de final; hay serias dudas

Antonio Rüdiger, defensa de Alemania, acabó el encuentro ante Suiza con problemas musculares y desató la alarma en su selección, que podría perder a un jugador clave en el centro de la zaga a la espera de los resultados de las pruebas médicas a las que será sometido el jugador del Real Madrid.



Rüdiger se lesionó durante la celebración del tanto de Niclas Füllkrug, que con un cabezazo en el minuto 92 empató el choque frente a Suiza y aseguró el liderato de Alemania en el Grupo A. El defensa del conjunto germano fue uno de los primeros en alcanzar a su compañero para celebrar el tanto y después de que el resto de jugadores se avalanzaran sobre ambos, permaneció en el suelo. Al finalizar el partido, no dejó de tocarse el muslo derecho en una señal clara de que tenía problemas musculares.



Su entrenador, Julian Nagelsmann, mostró en rueda de prensa su preocupación por uno de sus centrales titulares: "Ha terminado el partido con un pequeño problema en el muslo. Espero que no sea nada serio. Ya veremos. Podría ser bastante problemático", dijo.



La realidad es que Alemania ya tiene una baja sensible asegurada para el choque de octavos de final y también afecta al centro de la defensa. Jonathan Tah se perderá el encuentro por sanción tras ver su segunda cartulina amarilla y Rüdiger podría acompañarle como la segunda ausencia de la zaga germana. Por si acaso, Nico Schlotterbeck, Robin Koch y Waldemar Anton, ya están preparados para suplir a los dos titulares de Nagelsmann.