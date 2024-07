Eurocopa: Investigación a Demiral causa tensión entre Turquía y Alemania

El caso del jugador turco Merih Demiral -que celebró uno de sus goles ante Austria en la Eurocopa haciendo el saludo de un grupo ultranacionalista- ha generado irritaciones entre Ankara y Berlín y el Ministerio de Exteriores alemán citó este jueves al embajador de Turquía, después de que Ankara hubiera hecho lo propio con el embajador germano.



Demiral hizo el saludo del movimiento "Ülkükü", conocido también como "Los lobos grises". El movimiento, fundado en los años 60 del siglo pasado, está calificado en Alemania como de extrema derecha y es observado por la Oficina Federal para la Protección del Constitución, aunque no ha sido prohibido.

Se considera que en Alemania, donde hay una gran colonia turca, el movimiento tiene 18.500 miembros.



En Turquía el movimiento está ligado al partido ultranacionalista MHP, aliado del AKP islamista y conservador del presidente Recep Tayyip Erdogan.



Tras el gesto de Demiral, la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, pidió que la UEFA estudiara posibles sanciones al jugador, lo que fue calificado por Ankara como un acto de xenofobia, ante lo que citó al embajador alemán en el Ministerio de Exteriores. Un día después, el Ministerio de Exteriores alemán citó al embajador turco.



"Como anfitriones de la Eurocopa 2024 queremos que el deporte una. El embajador turco ha sido citado hoy", dice el Ministerio en su cuenta de X.



Entre los críticos del gesto de Demiral destaca el ministro Agricultura, Cem Özdemir, hijo de inmigrantes turcos.

"Es verdad, nada está oculto en ese gesto. Su mensaje es ultraderechismo, terrorismo y fascismo. Discutir sobre ello es cansino. La UEFA tiene que tomar medidas", dijo Özdemir en su cuenta de X.



Antes Demiral había dicho que su gesto sólo era una muestra de orgullo de ser turco y que detrás de él no había nada oculto.



La activista kurda Düzen Tekkal, por su parte, ha asegurado recibir desde hace años amenazas de muerte de parte de "Los lobos grises" y ha dicho que el gesto de Demiral es un insulto a las víctimas de ese movimiento.



Turquía juega el sábado en Berlín su partido de cuartos de final contra Países Bajos. En Berlín hay una gran comunidad turca. Según informaciones de prensa que no ha querido confirmar la embajada turca, Erdogan piensa viajar a Berlín para el partido como muestra de apoyo al equipo en medio del debate por el caso Demiral.