Nada más sellar el primer puesto con el triunfo por 0-3 contra Turquía, Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, ya tenía en su cabeza cambiar casi todo su once para el partido de este miércoles contra Georgia, al que apunta Joao Félix y en el que se mantendrá Cristiano Ronaldo, que no rotará pese a la intrascendencia del duelo para el conjunto luso, pero no para Georgia, con el sueño del pase a octavos.



Sostenido ante tal expectativa por su portero, el valencianista Giorgio Mamardashvili, hasta ahora el guardameta del campeonato, multiplicado el pasado sábado con paradas de todos los tipos frente a las oportunidades de la República Checa, Georgia se presenta con opciones en la tercera cita, aunque todas pasan por vencer a Portugal. De hecho, si lo logra, tendrá un sitio en los octavos de final. Tan sencillo. Y tan complejo.



Siga Georgia vs Portugal EN VIVO 26 de junio: hora y canal para ver la Eurocopa este miércoles

