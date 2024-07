Inglaterra evitó nueva sorpresa en Eurocopa: con lo justo, venció a Eslovaquia

Inglaterra inició el partido con mucha fricción en los primeros minutos. El encuentro se tornó ríspido y fuerte en el primer tiempo. De hecho, a los dos minutos, Marc Guéhi se ganaba la tarjeta amarilla tras una infracción. Fue Eslovaquia quien pegó primero con David Strelec que se fue por un costado sin dirección. Luego, Dávid Hancko también intentó romper los ceros, pero tampoco encontró puerta.

Kobbie Mainoo recibió a los seis minutos una segunda amarilla, la segunda del partido y para Inglaterra. La primera incursión fue de Kieran Trippier que se fue alta. Con Harry Kane y Mainoo buscaron romper los ceros, pero se interpusieron zagueros eslovacos.

Tantas dudas en convertir le dieron la opción a Eslovaquia para abrir el juego y dar la sorpresa. Ivan Schranz recibió un pase tras una jugada colectiva y cruzó su remate de cara a Jordan Pickford. Jude Bellingham no aparecía ni tampoco Phil Foden en un partido en donde pasaron inadvertidos. Fue Declan Rice quien se atrevió como el diferente, no solo en marca, sino en ataque, pero no fue posible igualar.

Ya en el complemento, llegó el empate de Inglaterra sin merecerlo. Un pase largo encontró en soledad a Kieran Trippier en la izquierda convertido en lateral por esa banda. Centró raso para que Phil Foden empujara la pelota al fondo. Sin embargo, el VAR revisó por un fuera de juego.

David Strelec sacó un remate muy lejano que pasó rozando el poste derecho, pero se fue desviado por nada. Inglaterra desesperó durante el segundo tiempo. Harry Kane intentó en un encuentro incómodo, Eberechi Eze entró, pero no cambió el juego ante una defensa multiplicada de Eslovaquia.

Declan Rice tuvo la más clara en un remate que pegó en el palo y Harry Kane aprovechó el rebote con un disparo acrobático, pero no contó con la fortuna para igualar. El que sí pudo fue Jude Bellignham en discreto partido tras un córner al primer palo. Marc Guéhi cabeceó para que el volante del Real Madrid definiera de chilena al fondo.

Hubo tiempo extra, y empezando la prórroga, Inglaterra dio el golpe en un remate fuera del área que se desvió en un zaguero. Iván Toney asistió de cabeza a Harry Kane, que con la testa empujó la pelota al fondo para revertir el marcador y quedarse con la clasificación. Los ingleses enfrentarán en cuartos de final a Suiza, que eliminó a la campeona, Italia.