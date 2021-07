Mensaje directo de Chiellini sobre su duelo contra Harry Kane en la final de la Eurocopa

Giorgio Chiellini, capitán de la selección italiana, aseguró este sábado que partidos como la final de la Eurocopa que disputará este domingo en Wembley contra Inglaterra son especiales porque "pueden no volver a pasar en tu carrera" y destacó que su equipo está a "un centímetro" de la gloria.



"Es una suerte increíble poder jugar este partido, son partidos que podrían no volver a pasar en tu carrera. Pero hay que aliviar la tensión, sabemos cuánto es importante, no es necesario enfatizarlo, sino mantener alta la concentración. Hay que disfrutar, con alegría. Hay que jugar con despreocupación y un poco de locura", afirmó Chiellini en la rueda de prensa de la víspera.



"Estamos disfrutando de esta aventura, respiramos algo distinto en el aire. Pasamos de tres centímetros a dos centímetros. Ahora falta el último centímetro y tenemos que alcanzarlo todos juntos", agregó el capitán italiano.

Chiellini, que formará la zaga junto a Leonardo Bonucci en Wembley, consideró que la final la jugarán las dos selecciones que "más merecieron" avanzar y reconoció que la plantilla italiana se sentía con gran confianza desde el comienzo.



"Teníamos claro que haríamos una gran Eurocopa, luego el camino está lleno de imprevistos. Pero nuestra idea siempre fue que haríamos una gran Eurocopa. Sentíamos que estábamos listos para hacer algo grande. Empezar el torneo en Roma nos dio un plus. Salir con tu público al lado nos dio más empuje", dijo.



Expresó su profundo aprecio por Harry Kane, el delantero que metió a Inglaterra en la final con una monumental actuación en las semifinales contra Dinamarca.



"Kane es un delantero de nivel mundial. Me acuerdo la primera vez que me medí con él, era un amistoso en Turín. Tiene fuerza física, pero sabe marcar de cabeza, sabe dar pases, sabe lanzar las faltas. Es increíble, soy uno de los que más le aprecia. Tendré la suerte de verle mañana en el campo, siempre es bonito jugar contra estos delanteros", aseguró.



Tiene claro que será fundamental saber leer los momentos del partido y actuar con lucidez para doblegar a Inglaterra, una selección que contará con el apoyo de 60.000 aficionados.

"Mañana necesitamos el corazón caliente porque si no, no sobrevives en Wembley, y sin cabeza fría tampoco. Habrá momentos en los que tendrás que tener lucidez, es impensable que dominemos los noventa minutos. Es una final y para ganar hay que tener cuidado con todos los detalles", dijo.



El zaguero respeta mucho a Inglaterra y destacó su solidez en todas las zonas del campo.



"Inglaterra no es España, tiene características distintas. Creo que llegaron a la final los jugadores que merecieron más en esta Eurocopa. Son sólidos, fuertes físicamente, con jugadores fuertes y una buena organización aportada por el técnico. No es un equipo que toca como España, pero son fuertes, recibieron medio gol en toda la Eurocopa y en cuanto tiene espacio te puede hacer daño", aseguró.



En su intervención, Chiellini volvió además a analizar los momentos previos a la tanda de penaltis contra España, cuando abrazó a Jordi Alba en el sorteo para aliviar la tensión, un gesto que ha sido recibido con opiniones distintas en la crítica.



"Tengo muchos partidos de experiencia, crecí mucho con los años, disfruto cada momento de mis últimos años de carrera. Siempre lo hago con la sonrisa y respeto para mis rivales. Siempre lo hice, lo hice antes y también en esta Eurocopa. No hay táctica. Soy así en las buenas y en las malas. Creo que al final tenemos respeto recíproco", explicó.



Y nada de polémicas sobre presuntos favores a Inglaterra porque juega la final en casa: "No es la primera vez que una selección hace la final en casa, han sido buenos ellos para llegar a la final".