Juan Fernando Quintero vuelve a Europa: llegaría a un histórico de Italia

Para nadie es un secreto que Juan Fernando Quintero es uno de los mejores volantes colombianos del momento, pues su buen nivel en Argentina ha sido clave para Racing.

Su contribución durante el torneo, incluyendo los goles anotados y la asistencia crucial en el partido final, fueron fundamentales para el éxito del equipo. Esta performance ha llamado la atención de otros clubes, que ahora lo tienen en su radar con la intención de hacer ofertas por su fichaje. Quintero ha demostrado una vez más su valor y habilidad en el campo, solidificando su posición como uno de los jugadores más codiciados en el momento.

Lea también: Juan Carlos Osorio rompió el silencio: la razón por la que no dirigió Colombia

Es por esto que varios clubes inician a sumarse por presentar una propuesta para hacerse con los servicios del colombiano de cara a la próxima temporada, por lo que el colombiano tendría varias opciones para salir de la Academia.

Sin duda, una de las principales opciones es River Plate, equipo en el que Quintero fue mas que protagonista al lograr la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, partido en el que marcó un gol vital.

Le puede interesar: Qué es la triangulación que menciona Nicolás Gallo en audios del VAR de Nacional vs Millonarios

"Entendí que mi lugar en el mundo fue River: me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa. River me dio ese status como jugador y persona: lo que soy hoy en día se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa…", mencionó el jugador sobre su relación con el equipo.

Por otro lado, según información de Leo Paradizo, Udinese buscaría vincular al volante para el resto de temporada, por lo que espera que el inició de las conversaciones determinen el futuro del jugador que cuenta con un año más de contrato con Racing.

Vale la pena destacar que Juan Fernando Quintero ya tuvo un paso por el fútbol de Italia, pues el jugador vivió una etapa en el Pescara en donde registró un gol y dos asistencias.