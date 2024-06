¿Ter Stegen o Neuer? DT de Alemania ya decidió el titular para la Euro y hay molestia

La Eurocopa 2024, el evento de fútbol de selecciones más importante del Viejo Continente, se disputará en Alemania del viernes 14 de junio al domingo 14 de julio.

Le puede interesar: Mbappé arma nueva polémica: la Eurocopa es más difícil que el Mundial

Las selecciones de Europa ya se preparan para la decimoséptima edición de este emocionante torneo, que tiene como vigente campeón a Italia. Organizada por la UEFA, la Euro 2024 promete emociones, rivalidades y momentos inolvidables. Son 24 selecciones clasificadas al torneo, entre las que se encuentran Francia, Inglaterra y Alemania como favoritos.

Esta semana, la selección anfitriona ha dado de qué hablar por cuenta de la decisión del DT de quién será el arquero titular para el prestigioso torneo, decisión que ha generado polémica especialmente porque las dos opciones son arqueros de mucha calidad y renombre.

Polémica en la Selección de Alemania

Julian Nagelsmann, el joven entrenador de 36 años al mando de la selección alemana, ha decidido que Manuel Neuer, de 38 años y estrella del Bayern de Múnich, sea el arquero titular para la Eurocopa 2024. Esta decisión ha relegado a Marc-André ter Stegen, de 32 años y figura del FC Barcelona, al rol de segundo arquero, pese a sus destacadas actuaciones en los últimos años, especialmente durante la prolongada ausencia de Neuer por lesión.

De acuerdo con el diario Bild de Alemania, Nagelsmann ha mantenido conversaciones detalladas sobre roles con cada uno de sus jugadores para asegurar la armonía y el orden jerárquico en el equipo. Sin embargo, la decisión sobre quién ocupará la portería ha sido particularmente controvertida dado que quedó claro que la estrella del Bayern Manuel Neuer es el número uno en la Eurocopa.

Esta decisión ha dejado a Ter Stegen en una posición difícil, quien ha demostrado ser un guardameta de élite en el FC Barcelona y ha defendido la portería de la selección alemana durante la ausencia de Neuer.

Manuel Neuer estuvo casi un año fuera de las canchas debido a una fractura en la pierna que sufrió en un accidente de esquí en 2023. Durante este período, Ter Stegen se hizo cargo de la portería alemana y parecía encaminado a ser el titular en la Eurocopa. Sin embargo, la reciente decisión de Nagelsmann ha cambiado el panorama.

Ter Stegen expresó su aceptación de la decisión, aunque dejó claro que no la comprende del todo. "Es un evento importante. Me hubiera encantado jugar, no lo oculto. Creo que tenía muchos argumentos a mi favor. Por eso no fue una decisión fácil para el técnico. Pero para mí es importante aceptarlos", declaró el arquero del Barcelona.

Esta situación ha generado diversas reacciones en el mundo del fútbol. Algunos expertos y aficionados consideran que Ter Stegen merecía la titularidad debido a su consistencia y rendimiento durante el tiempo en que Neuer estuvo ausente. Otros apoyan la elección de Neuer, destacando su experiencia y liderazgo en momentos cruciales.

Ter Stegen ha disputado hasta el momento 40 partidos internacionales con Alemania, pero ninguno de ellos en un torneo importante. Sus aspiraciones ahora se dirigen hacia el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. "Eso todavía está un poco lejos. En el fútbol no sabes lo que viene. Quiero mostrar mi mejor desempeño en todas las situaciones durante los próximos dos años. No dejaré ninguna duda de que estoy en plena forma", comentó Ter Stegen.

Le puede interesar: Italia pierde una figura para la Eurocopa: se rompió los ligamentos

La decisión de Nagelsmann refleja una preferencia por la experiencia y el liderazgo que Neuer puede aportar en un torneo de la magnitud de la Eurocopa. Sin embargo, también plantea preguntas sobre el futuro de la portería alemana y cómo manejará el equipo la transición a largo plazo.