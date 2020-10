Europa League: Jhonatan Agudelo debutó con gol en Hapoel Beer Sheva

Jhonatan Agudelo, delantero colombiano del Hapoel Beer Sheva israelí, participó en la fiesta de su equipo con uno de los tantos que sirvieron para superar al Slavia de Praga 3-1 en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa.

Lea también: Baja sensible en Nacional por dura fractura en el último entrenamiento



El ex jugador de Millonarios abrió el marcador al filo del descanso después de rematar a placer un centro desde la banda derecha de su compañero Or Dadya. Agudelo sólo tuvo que empujar la pelota y su equipo se marchó al vestuario por delante en el en partido.

Jhonatan Agudelo opened the scoring for Hapoel with a simple tap in⚽️ #UEL pic.twitter.com/MVl14eGzON — Cafeteros FC (@Cafeteros_FC2) October 22, 2020

Es el segundo tanto del colombiano esta temporada. Después de llegar al club israelí en el mes de marzo tras su paso por el Gimnasia La Plata argentino, marcó uno de los tantos de su equipo al Laci albanés en la ronda previa de la Liga Europa.

De interés: Dávinson Sánchez fue titular en goleada de Tottenham sobre LASK Linz en Europa League

Cabe señalar que el último club en Colombia de Agudelo fue el Cúcuta Deportivo, estaba a préstamo en Gimnasia de Maradona y ahora fue cedido al fútbol israelí donde está probando su primera experiencia europea.