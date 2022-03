[Video] Morelos sigue 'on fire': golazo con Rangers que se encamina en Europa League

Los goles del colombiano Alfredo Morelos, de James Tavernier y del nigeriano Leon Balogun reflejaron el acierto que castigó al Estrella Roja y que dio un firme triunfo al Rangers (3-0) que pone un pie en los cuartos de final de la Liga Europa.

Apenas habían sucedido cosas en el arranque del choque en el que el Estrella Roja pareció asumir la iniciativa ante el talante conservador y expectante del conjunto escocés. Es la forma de proceder del plantel de Giovanni Van Bronckhorst, amarrado a un juego directo, de sobresaltos.

Así acabó en la eliminatoria anterior con uno de los grandes favoritos, el Borussia Dortmund. Aprovechó cada ocasión también contra el Estrella Roja que se encontró a remolque al cuarto de hora de partido y con un marcador severo.

Además, Alelsandar Katai, el puntal más serio en el ataque balcánico, tuvo un día cruzado. Marcó dos goles, anulados ambos por el VAR. Y falló un penalti que le detuvo el meta local Allan McGregor.

La diferencia estuvo en el acierto. Y en eso sobresalieron los escoceses que encontraron el momento de abrir el marcador a los ocho minutos cuando una zancadilla de Slavavoljub Srnic a Ryan Kent pasó desapercibida para el árbitro pero no para el VAR. No falló desde los once metros James Tavernier que adelantó a los locales en el momento menos esperado.

No tardó más de siete minutos en llegar el segundo tanto firmado por el colombiano Alfredo Morelos. Tavernier ejecutó un córner hacia Ryan Jack, en el vértice del área. Colgó el balón hacia el punto de penalti y el central visitante despejó mal, hacia los pies del atacante sudamericano, que con un potente tiro batió a Milan Borjan por segunda vez.

Nada le salía al Estrella Roja, dueño de la posesión y el dominio pero inexperto e ingenuo a la hora de la verdad. El técnico Dejan Stankovic se mostraba incrédulo ante la situación. Con poco, su rival alcanzaba el descanso con una renta importante.

El daño fue mayor para los visitantes al inicio de la segunda parte. Un córner botado por Tavernier fue cabeceado a la red por el central Leon Balogun que llevó la pelota a un lugar imposible para Milan Borjan.

Pudo ser más amplia la cuenta del Rangers, amenazante cada jugada a balón parado, en el juego aéreo. Pero también el equipo de Belgrado pudo marcar. Guelor Kanga, por ejemplo, lanzó al travesaño un potente tiro desde fuera del área con McGregor superado.