Ex de la Selección Colombia dio nueva versión : “Freddy nunca le tuvo rabia a James”

Pasan los días y James sigue sin pronunciarse, tras la muerte de Freddy Rincón. El jugador cucuteño parece que no le perdona al de Buenaventura sus críticas por el rendimiento que mostró en la Selección Colombia en las últimas Eliminatorias.

Mucho se ha hablado al respecto, teniendo en cuenta las opiniones de Rincón acerca del ‘10’, quien también también habló de Freddy por los cuestionamientos que le hizo. “Rincón ahora tira otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó”, dijo James en su momento.

Es por eso que durante el funeral del ex Real Madrid se volvió a tocar el tema. Esta vez el encargado fue Hamilton Ricard, quien desmintió que las opiniones de Freddy Rincón fueran algo personal en contra del jugador del Al Rayyan.

"Él (Freddy Rincón) nunca le tuvo rabia a James, eso es mentira. Él lo que decía es que James debía ser más profesional", explicó Ricard en declaraciones al canal ESPN, siendo congruente con lo que también dijo Freddy hijo al respecto hace unos días.

“El tema con James Rodríguez fue algo de interpretación, nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien”, aseguró Freddy Stiven Rincón, agregando que su padre no era alguien de reservarse las opiniones que tenía desde el punto de vista futbolístico.