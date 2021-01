Fabián Vargas confesó que un técnico le "quitó la pasión de jugar fútbol"

El exfutbolista colombiano Fabián Vargas se ha caracterizado por ser uno de los exdeportistas más claros y contundentes a la hora de hablar y ejercer su nuevo rol como comentaristas y panelistas en diversos medios de comunicación del país, en donde por su experiencia ha revelado algunos secretos de lo que fue su carrera deportiva.

Varga ha dejado en claro en varias ocasiones que no está de acuerdo con el método de entrenamientos de ciertos directores técnico, como Jorge Luis Pinto, ya que, según él, no tienen un correcto manejo de grupo y priorizan aspectos que perjudican el rendimiento de los jugadores.

Este jueves 28 de enero, el exvolante reveló que hubo un entrenador que le quitó las ganas de jugar fútbol, por lo que tuvo que recurrir a los directivos para definir su futuro en ese entonces.

Al ser consultado sobre un técnico lo llevo al límite, Vargas manifestó: "no solo mí, tuve la posibilidad de hablar con muchos compañeros y son técnico que llevan al nivel donde te levantas por la mañana a entrenar en algo que amas, que es tu pasión y te la acaban y dices que no quiero volver al fútbol, no quiero entrenar más, no le quiero ver la cara a ese señor. Me quitó el amor por el fútbol, te llevan a ese nivel de desespero que dices no voy más".

El exmediocampista indicó que le pasó con Fernando 'pecoso' Castro en su periplo por América de Cali entre 2002 y 2003. Tanta fue la inconformidad de Vargas que lo llevó a pedirle a un directivo que le permitiera su salida.

"Me pasó con un técnico, con el 'pecoso'. Le dije al directivo, 'ustedes me venden, me regalan, me prestan o me devuelvo para mi cada a estudiar, por que yo hago esto no por plata, lo hago por que amo el fútbol y es mi pasión y me la están robando, me la están quitando y no lo voy a permitir", puntualizó en ESPN Colombia.

Tras dicho suceso, Fabián Vargas dejó América de Cali y se sumó a Boca Juniors de Argentina, en donde brilló al conseguir nueve títulos.