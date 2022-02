Falcao: las posibilidades de clasificar al Mundial y las críticas de la afición

La Selección Colombia está contra las cuerdas en la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 y en la última doble jornada deberá derrotar a Bolivia como local y a Venezuela en condición de visita y además esperar resultados adversos de Perú y Chile para por lo menos aspirar a la plaza de repechaje.

De dicha situación es consciente del delantero y capitán Radamel Falcao García, quien aceptó que hay "muy pocas posibilidades", pero al mismo tiempo aseguró que el plantel afrontará los dos últimos partidos con el compromiso y responsabilidad que significa vestir la camiseta del equipo nacional.

"Es complejo porqué las posibilidades de clasificar son muy pocas, tenemos que enfrentarlo con el compromiso que hemos representado a nuestro país. Cuando vamos a la Selección y nos ponemos la camiseta damos lo mejor. Este es el camino, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo y conseguir los seis puntos y después veremos qué pasa con los otros resultados. Debemos afrontar los dos compromisos con la ilusión", afirmó Falcao en diálogo con ESPN Colombia.

El 'tigre' también se refirió a malestar de la afición colombiana después de la derrota ante Perú en Barranquilla, pero también se mostró en contra de la violencia y las personas que lanzaron botellas a la cancha.

"Es entendible la desilusión de la gente por no conseguir la victoria. Los jugadores somos los más afectados porqué somos los principales en querer darle alegrías a nuestro país. Los más desilusionados somos notros. Entiendo a la gente que tiene ese tipo de reacciones, lo que no compartimos es la violencia y los vándalos que tiran botellas. Es algo que se tiene que erradicar de nuestro fútbol, no se pueden tirar botellas que pueden lastimar y herir a una persona", dijo.