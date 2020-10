Falcao no se esconde: mensaje a los hinchas por mal momento de Galatasaray

Un gol de Yusuf Erdogan, en el periodo de compensación del primer tiempo, dio el triunfo casero al Kasimpasa sobre un Galatasaray (1-0) que pagó en exceso haber dejado durante toda la primera mitad en el banquillo a su goleador colombiano Radamel Falcao.



Ya es que Falcao tan sólo jugó la segunda mitad, tras sustituir en el descanso al extambién atlético Arda Turam, con el marcador ya reflejando la derrota de su equipo. y con un rival que supo controlar bien los intentos visitantes de empatar.

Lea también: "Estoy de vuelta": el desafiante mensaje de James por su regreso a la Selección Colombia



Se trata de la primera derrota del Galatasaray en las cuatro jornadas que se llevan de la Superliga turca, lo que le deja en la cuarta plaza, igualado con el tercero, a tres puntos del líder, el Alanyasport.

Sin embargo, el delantero colombiano es consciente del mal momento de su equipo, eliminado en la Europa League, y dejó un mensaje en las redes sociales para los fanáticos, ‘poniendo’ la cara como uno de los referentes del club.

Una semana complicada, donde no conseguimos los resultados. Debemos seguir trabajando para lograr nuestros objetivos.

A complicated week. We did not get the result for what we are working on. We must keep working hard to reach our goals.