"Falta poco": James sorprende tras pregunta sobre su retiro del fútbol

James Rodríguez reconoció que “falta poco” para su retiro del fútbol como jugador profesional, luego de una entrevista para la Federación Colombiana. El del Everton inglés confesó que no le gustaría jugar “muy mayor” tras más de una década en Europa. El nacido en Cúcuta debutó en Envigado y Banfield de Argentina antes de dar el salto al fútbol del ‘viejo continente’ en la campaña 2010.

“No he pensado mucho en eso”, dijo cuando le preguntaron por su fecha de retiro. Sin embargo, luego recalcó: "no te sé decir el sitio en donde me gustaría retirarme. Creo que falta poco porque no me gustaría jugar muy mayor. Por ahora quiero disfrutar al máximo”, agregó el ex atacante del Real Madrid y Bayern Munich.

James no dejó pasar la oportunidad de referirse a la selección Colombia, donde se convirtió en referente por sus goles y logros alcanzados, tales como haber sido el máximo anotador del mundial de Brasil 2014. “Creo que tengo 80 partidos y todos los tomo con una gran importancia, así sean amistosos. Cuando vistes esta camiseta tienes que darlo todo y siempre estar al límite porque estás jugando por un país”, después que se estrenara hace ya casi 10 años con el equipo tricolor.

“Ganar alguna copa, eso es lo que yo quiero”, agregó respecto el equipo colombiano. "He conseguido cosas muy importantes con esta camiseta, ¿por qué no ganar un título? Deseo estar en el once de la FIFA. Estuve muy cerca en el 2014”, dijo.