FCF no hará investigación en la Selección Colombia por la salida de Queiroz

La Federación Colombina de Fútbol confirmó en la noche del pasado martes 1 de diciembre que el entrenador Carlos Queiroz no será más el director técnico de la Selección Colombia debido a los malos resultados del combinado nacional en la tercera y cuarta fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Este miércoles, Ramón Jesúrun, presiente de la FCF, aclaró en diálogo con La FM algunas situaciones con respecto al futuro de la Selección Colombia.

Una de las aclaraciones que hizo directivo tiene que ver con los rumores que se conocieron con respecto a supuestos enfrentamientos al término de los partidos ante Uruguay y Ecuador entre los jugadores del equipo nacional.

Ante lo mencionado, Jesurún aseguró que no pasó absolutamente nada y dichas especulaciones no tuvieron nada que ver con la salida de Queiroz, por lo que no se realizará ninguna investigación interna que tenga como protagonistas a los futbolistas.

"No pasó absolutamente nada distinto a dos resultados considerablemente malos y por lo tanto es una situación que no amerita una investigación. Se perdieron dos partidos y ahora no podemos regresar a llorar sobre lo que sucedió, debemos construir con lo planeado para que la selección recobre su nivel y que el equipo sea protagonista internacionalmente", indicó.

Por otro lado, Ramón Jesurún descartó un "corto circuito" entre el grupo de jugadores y el cuerpo técnico.

"Tengo que descartar eso plenamente, jamás hubo incidentes en el vestuario, lo que hubo fue u na desazón por la forma como los partidos se perdieron. No hubo ese tipo de corto circuito que se trató de informar. Lo que hubo fue una crisis de resultados", puntualizó.

Finalmente, Jesurún afirmó que espera que el Comité Ejecutivo de la FCF se ponga de acuerda y pueda anunciar el nuevo entrenador para que la Selección Colombia inicie en el 2021 los trabajos.