Fechas y horarios confirmados de la Selección Colombia en el Esperanzas de Toulon

¡Volvemos al Torneo Maurice Revello! 🏆



Nuestra Selección Masculina Sub 19 disputará el torneo antes conocido como Esperanzas de Toulon 🇫🇷



🗓 Mayo 31 vs 🇰🇲 10:30 a.m. (hora COL)

🗓 Junio 3 vs 🇩🇿 10:30 a.m. (hora COL)

🗓 Junio 6 vs 🇯🇵 7:00 a.m. (hora COL)#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/LHwZxrtmYa