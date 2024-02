Fin de los rumores: Sao Paulo aclaró el regreso de James a Europa

James Rodríguez no deja de ser noticia y más ahora que en las últimas horas se confirmó que había posibilidades de que volviera a Europa, pero desde São Paulo aclararon esta situación.

En su momento se reveló que el Besiktas de Turquía ya había hecho una oferta por los servicios del colombiano, pero desde el club brasileño negaron la posibilidad y confirmaron que el cafetero continuará en el equipo.

Dicha información fue dada por Julio Casares, presidente del Sao Paulo, quien hace pocas horas dio unas declaraciones con respecto a este hecho e inició diciendo que no sabían nada, "de hecho, la noticia es infundada".

Vea también: James se alista para dejar Sao Paulo: ficharía por un histórico de Europa

"No fuimos contactados, es jugador del São Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol", continuó diciendo el dirigente.

Y ya finalmente confirmó cuál es el panorama actual de James en el club al que llegó el año anterior: "Está el tema del jugador, del cuerpo técnico, en su conjunto. Pero no contamos con eso, no. Está integrado, pero el fútbol es muy dinámico. De repente llega una propuesta que conviene a ambas partes, pero no tenemos nada. Creo que es otro globo de prueba".

Le puede interesar: A James Rodríguez le ponen límites en Sao Paulo: "nadie es más grande"

Así las cosas, queda claro entonces que no habrá un regreso de James a Europa en este mercado de fichajes y, por el contrario, deberá seguir trabajando para ganarse un puesto en la titular del São Paulo.