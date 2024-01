A James Rodríguez le ponen límites en Sao Paulo: "nadie es más grande"

El colombiano, James Rodríguez sigue sin estar a la par de sus compañeros en este 2024. Aunque mantuvo su continuidad en el Sao Paulo pese a los rumores que podían indicar una salida, James busca la manera de ganarse la posición en el esquema de Thiago Carpini, estratega joven que llegó a reemplazar a Dorival Júnior, nuevo estratega de Brasil.

Para James Rodríguez, el año 2024 no ha arrancado como él deseaba. Las molestias físicas le han mermado la continuidad, tanto así que ya se han disputado tres fechas del Campeonato Paulista, y el ex Real Madrid no ha podido sumar minutos. De hecho, ni siquiera ha podido estar inscrito dentro del plantel.

Mientras espera poder estar inscrito para el Campeonato Paulista, en Brasil no han dejado de hablar de James, y los comentarios no son exactamente los mejores. Las críticas se han vuelto a apoderar del colombiano, y esta vez, desde el propio entorno del Sao Paulo. Dentro del mismo club, uno de los directivos volvió a aludir a un tema repetitivo en James: su prestigio y reconocimiento.

Rui Costa, ejecutivo departamental del club, afirmó en ESPN Brasil, que, “James se adaptará a Sao Paulo. Necesita adaptarse a Sao Paulo y como todos los atletas que llegan se adaptan a Sao Paulo, por principio porque nadie es más grane que Sao Paulo”.

El mismo directivo ahondó aún más en el presente y futuro de James Rodríguez, sentenciando que, “como es un jugador global, necesita adaptarse no solo al club, sino también a la liga en la que está, para el hecho de que juega cada 72 horas, el hecho de que viajamos desde un país continental y pasamos de una temperatura baja a una temperatura alta. Así que el proceso de adaptación de James al fútbol brasileño es mucho más amplio que simplemente buscar una posición titular”.