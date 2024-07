Flabio Torres tomó radical decisión sobre su futuro con Always Ready: oficial

Always Ready, equipo boliviano arrancó en este 2024 con la posibilidad de llegar lejos en la Copa CONMEBOL Sudamericana de la mano del entrenador colombiano, José Flabio Torres. Luchando en la competencia local e internacional, lograron seguir vivos en el torneo a nivel continental, asegurando la segunda plaza en su grupo, posición que le permitió disputar los Play-Offs ante Liga de Quito.

Sin embargo, el panorama tampoco fue el mejor para las pretensiones del entrenador ibaguereño ni para el club del altiplano. Pues, en Ecuador perdieron 3-0 y en la altura boliviana, ganaron 3-1, pero no les alcanzó para clasificar a los octavos de final de la competencia.

Vea también: Bolivia define su estadio para Eliminatorias: es más alto que en La Paz

Al Always Ready de Flabio Torres solo le queda la posibilidad de pelear por la Liga boliviana. En siete partidos disputados, están a solo tres puntos del Bolívar que es líder. Por esta razón, no han tenido un mal recorrido en lo jugado. Pero, por temas internos dentro de la institución, el estratega ibaguereño tomó una radical decisión que no tiene vuelta atrás.

FLABIO TORRES DEJÓ SU FUTURO EN INCÓGNITA CON ALWAYS READY

De acuerdo con el periodista, Felipe Sierra, Flabio Torres habría tomado la decisión de no continuar siendo el director técnico del Always Ready. Una medida, no por resultados ni por la eliminación de la Copa Sudamericana, sino por temas internos dentro de la institución.

Le puede interesar: Copa Sudamericana: definidos los cruces de los octavos de final

No obstante, antes de que se diera la decisión oficial, el presidente de Always Ready, Andrés Costa mantuvo que, todo esto se da porque el ibaguereño no cuenta con el respaldo de sus dirigidos. Costa dejó claro que, de momento, Flabio Torres sigue siendo el entrenador del club boliviano. Flabio habría tomado la decisión de irse porque, “no hay armonía entrenador y jugadores”.

De igual forma, Flabio Torres se presentará a los entrenamientos y se reunirá con el plantel en busca de llegar a una solución con lo sucedido. Esa sería la única forma de continuar dentro de la institución.