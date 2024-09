Flamengo despidió a Tite; estrella de Brasil asume el mando del equipo

Flamengo, el club más popular de Brasil, anunció este lunes la rescisión del contrato del técnico Tite, que venía siendo cuestionado por dirigentes e hinchas desde hacía varios días y cuya situación quedó insostenible el pasado jueves con la eliminación del equipo de la Copa Libertadores.



El club carioca informó en un escueto mensaje en sus redes sociales que el exseleccionador brasileño "no comanda más el elenco" y que su cargo será asumido interinamente por el exfutbolista del Atlético de Madrid Filipe Luis, actualmente técnico del equipo sub-20 del Flamengo.



El anuncio se produjo un día después de que el conjunto se impusiese por 1-0 sobre el Athletico Paranaense con grandes dificultades y que permaneciese en cuarto lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño, aunque a once puntos del líder Botafogo.



Con la eliminación de la Copa Libertadores tras caer en cuartos de final ante el Peñarol uruguayo y la cada vez más difícil disputa por el título en la Liga, al Flamengo solo le resta la Copa do Brasil, en la que clasificó a semifinales, para salvar el año.

Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', que comandó la selección brasileña entre junio de 2016 y diciembre de 2022 y alcanzó importantes resultados como entrenador del Corinthians, asumió el comando del Flamengo en octubre de 2023, por lo que no alcanzó a completar un año frente al equipo.



Las millonarias contrataciones de los últimos meses, como la del uruguayo Nico de la Cruz, el argentino Carlos Alcaraz, el ecuatoriano Gonzalo Plata y el brasileño Alex Sandro, confirmaron al Flamengo como el equipo con la nómina más valiosa de Brasil, pero las inversiones no garantizaron buenos resultados.



Ante la falta de un fútbol convincente, el entrenador venía siendo presionado desde hacía varios días, incluso con insultos pintados en los muros de la sede del club. En el partido del domingo en el Maracaná destacaron más los abucheos dirigidos a Tite que el gol salvador de Gerson en los últimos minutos.

El exseleccionador brasileño comandó el Flamengo en 70 partidos, en los que cosechó 42 victorias, 12 empates y 16 derrotas.



Bajo el comando de Tite, el club más popular de Brasil tan solo conquistó un título, el del campeonato regional de Río de Janeiro este año.



Filipe Luis, el mundialista de 39 años, que se retiró de las canchas en diciembre de 2023 cuando jugaba para el Flamengo, tendrá su primer desafío como técnico interino del club el miércoles, cuando el conjunto carioca se medirá al Corinthians en el partido de ida por semifinales de la Copa do Brasil.