Fluminense en crisis sin Jhon Arias: la tenebrosa estadística que los dejaría en descenso

Para nadie es un secreto que, cada vez que abren el libro de pases en Europa, jugadores colombianos han estado en el centro de la atención, especialmente con Jhon Jáder Durán y Jhon Arias. Mucho se ha hablado de la posible salida del delantero del Aston Villa, como también el adiós triunfal del extremo del Fluminense de Brasil.

La novela persiste con el futuro de Jhon Arias que vuelve a llamar la atención por sus espectaculares participaciones en Brasil y con la Selección Colombia, tanto así que el Atlético de Madrid, Sevilla, Galatasaray y Zenit de San Petersburgo han ofertado por el chocoano ex América y Santa Fe.

Jhon Arias ha sido vital para las pretensiones de Mano Menezes y del Fluminense en medio de una temporada difícil, y con una crisis que se agudizó después del histórico título de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Flu ha peleado por no descender con 37 puntos, ubicado en la casilla 14, a tan solo tres unidades de Athletico Paranaense, último equipo en la lista de descendidos para la Serie B.

GLOBO ESPORTE SENTENCIÓ LA IMPORTANCIA DE JHON ARIAS EN FLUMINENSE

En este contexto, Fluminense es uno cuando está Jhon Arias y otro sumamente diferente cuando está ausente el colombiano, sea por lesión o por convocatorias a la Selección Colombia. El medio Globo Esporte de Brasil hizo un cuadro comparativo del club cuando el chocoano juega y cuando no está dentro de los planes sea por la razón que sea.

Y es que, los números son claros y reflejan la importancia que tiene el colombiano dentro de la plantilla. Globo Esporte destacó que, Jhon Arias ha sido parte de 22 encuentros de 32 jugados. Con Arias dentro, han sumado 34 puntos, casi todo el puntaje que tiene en estos momentos ha sido con el colombiano en cancha. Sumaron diez victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

Fluminense todavía no escapa de la triste realidad del descenso y está a solo tres puntos de esas casillas negativas. Arias no pudo estar en los otros diez partidos para completar las 32 fechas hasta ahora del Brasileirao y los números que dejó su equipo sin él, abren un gran debate dentro del club si deben dejarlo ir o no.

Pues, en esos encuentros, Fluminense no ha podido ganar sin Jhon Arias, y solo sumó tres puntos, producto de tres empates y siete derrotas. Esta comparación expuesta por el medio brasileño deja helados al elenco de Río de Janeiro por las próximas fechas que se vienen. En medio de las Eliminatorias, deberán recibir al Inter de Porto Alegre con la baja del extremo. Si así se prenden las alarmas por solo un partido, cómo será la próxima temporada si se va a Europa.