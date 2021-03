Freddy Rincón no perdona y lanza una cruda verdad sobre el fútbol colombiano

El legendario jugador de la Selección Colombia, Freddy Rincón, todavía sigue siendo tema de polémica, ya que hace unas semanas apuntó contra su compatriota, James Rodríguez, manifestando en el programa Pulso Sports de Perú que “es un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo ‘crack’. La gente tiene sus conceptos y el mío es ese”.

No obstante, en otras declaraciones; esta vez al programa brasileño Mesa Redonda, el ‘Coloso’ de Buenaventura habló sobre el fútbol colombiano, donde criticó la forma como se está manejando y la ‘importancia’ que se le está dando: “Los equipos colombianos no han llegado a donde podrían haber llegado. Lamentablemente, el fútbol colombiano se ha detenido en el tiempo. Solo tenemos algunos ídolos, como Falcao y James Rodríguez y eso no es suficiente".

Por otra parte, comentó sobre las aventuras que ha tenido en la dirección técnica donde resaltó que ha sido asistente técnico del mundialista Jorge Luis Pinto en su paso por Millonarios: “Cuando llegué a Colombia, era asistente de Jorge Luis Pinto (en Millonarios). En Colombia es mucho más difícil. El presidente del club quiere elegir un jugador y mandarlo a la cancha y así no me conviene".

Asimismo, opinó sobre el futuro de Rafael Santos Borré, quien por el momento es el delantero del que más se habla por su rendimiento en River Plate, pero no dejó de lado a Miguel Ángel Borja: "Borré y Borja son iguales. Borré tiene más agresividad para jugar y quizás pueda dar un mejor resultado para Palmeiras, pero no es una gran diferencia".

Hay que recordar que Rincón es un referente no solamente de la Selección, sino también de la liga colombiana donde jugó con Santa Fe y América de Cali; además de haber tenido un corto paso por el Real Madrid.