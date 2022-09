Deportivo Cali no vive su mejor temporada y hace algunos días enfrentó una situación complicada que obligó la salida de Mayer Candelo, el entrenador que llegó a inicios del semestre y que no pudo ganar, dejando al equipo como colero de la tabla y con una crisis de la que seguramente muchos lo culpan, pero él salió a defenderse.

A través de una entrevista hecha por el periodista Jaime Dinas, Candelo habló de la situación que se presentó en el último partido en el que dirigió, donde visitaba a Cortuluá y tras perder 2-0, hinchas se metieron a la cancha a reclamar por los malos resultados: "Le están haciendo daño a una institución maravillosa que hemos tenido con tanta historia, 112 años que tenemos de hsitoria, y que hoy por egos y orgullo le están haciendo daño".

"Me duele mucho, no de los hinchas sino de las personas que estuvieron en Tuluá y se metieron a una cancha a seguir dañando la imagen de nuestra institución, cuando el que le está haciendo daño no soy yo, sino los mismos que los mandaron o que los pusieron a hacer eso, que tienen que pensar un poco y saber que por encima de los hombres y dinero, esta una institución llamada Deportivo Cali" aseguró, haciendo acusaciones sobre algunas personas que siguen integradas en el club y quienes, al parecer, habrían ocasionado la revolución de los aficionados.

Por otro lado, fue enfático en que "enemigos hay unos adentro y unos afuera, están en todo lado, pero vuelvo y digo, cualquier problema, si creían que era yo, ya Mayer no está. Espero y quiero que, por su ego y orgullo, que no escogieron el técnico que deseaban, apoyen a la causa y a la institución para sacarla del lugar donde está".

"Quienes hacen daño es de todas las partes, los llamados hinchas que no son hinchas, los exdirectivos que ya no están, otras que siguen, trabajadores del club. No estoy señalando a nadie, pero es una realidad" concluyó dejando una gran polémica y muchas dudas sobre lo que en realidad está ocurriendo con uno de los clubes más importantes del país.

Cali sigue último en la tabla con solo ocho puntos sumados en 14 compromisos ya disputados.