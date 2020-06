Fuertes críticas hacia Falcao García, tras derrota del Galatasaray

La derrota del Galatasaray 2-0 frente al Rizespor por la liga de Turquía generó una gran polémica en los medios de dicho país. Todas las críticas caen sobre el colombiano Falcao García, quien es la gran figura del conjunto.

Esta vez fue el exfutbolista Sinan Engin, quien en el programa del canal 'Beyas TV' se refirió a la responsabilidad que debe tener el 'cafetero' en la escuadra, ya que es la máxima figura del Galatasaray y se invirtió un gran dinero en él.

"¡Lo de Falcao es literalmente escandaloso! Su carrera es buena, pero no ha estado bien en Galatasaray. Si ustedes ven a Alexander Sörloth, delantero de Trabzonspor, él regatea 50 metros y marca un gol. Falcao gana 50 veces más dinero y no lo hace", aseguró Engin, que piensa que el goleador no fue una buena inversión para la escuadra turca, ya que no tiene un buen presente.

Las complicadas declaraciones en contra del colombiano han sido la gran noticia en Turquía, donde ya presionan a Falcao para poder brillar y demostrar su nivel ofensivo en el elenco de Estambul.

Lo cierto es que el objetivo del 'Tigre' es poder aportarle su fútbol a Galatasaray, conseguir pelear por el título de la liga y lograr la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Galatasaray es cuarto en el campeonato con 50 puntos, seis menos que el puntero Trabzonspor, que cuenta con 56. El próximo encuentro del 'león' es ante el Gazisehir Gaziantep.