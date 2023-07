A Villa lo 'bancan' desde Argentina; piden a gritos su regreso a Boca: "No entiendo la decisión"

Las cosas para Sebastián Villa tomaron un giro inesperado luego de ser encontrado culpable en el caso de violencia de género hacia su expareja Daniela Cortés. Por esta razón, Boca Juniors lo apartó del plantel aún cuando en principio no debe pagar su condena en prisión.

Tras la sentencia judicial, el colombiano regresó al país y desde ese entonces ha estado presionando a las directivas del cuadro xeneize a fin de que pueda estar nuevamente a las órdenes del técnico Jorge Almirón.

Ahora bien, hay voces que están a favor de Villa buscando su regreso a la disciplina del equipo de La Ribera. Una de ellas, es la de Rafael di Zeo, líder de la banda 'La 12' y quien además está en carrera por la presidencia de Boca.

En entrevista con el programa Pintado de Azul y Oro, Di Zeo manifestó su descontento por el hecho de que al antioqueño "le están negando su derecho al trabajo".

"Villa tendría que jugar porque no está condenado. El que tomó la decisión no sabe nada y tira el patrimonio a la basura. Villa tiene que jugar, le estás cortando la libertad de trabajo. Aparte de todo, es el mejor jugador. No entiendo la decisión", manifestó.

Las cosas entre Sebastián Villa y Boca Juniors se convirtieron en un verdadero rifirrafe, pues el jugador estaría dispuesto a salir porque además, según señalan medios en Argentina, el propio club no le permitió ser transferido cuando llegaron ofertas en su momento.

Por el momento, el delantero sigue presionando a las directivas xeneizes para volver al equipo. De lo contrario, buscaría la manera de quedar como agente libre.

