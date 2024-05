Boca Juniors daría golpe sobre la mesa: ficharía a un histórico italiano

Sin duda alguna, la ilusión de un club tan grande en el balompié sudamericano y a nivel mundial es arrasar con todos los torneos que puedan disputar. De ahí se desprende poder armar un equipo competitivo, así como lo quiere hacer Boca Juniors de Argentina.

Dieron el golpe con Edinson Cavani, jugador uruguayo que, pese a su edad, todavía se destaca como un goleador nato. Pero, al parecer, con Edinson no es suficiente, dado que no pudieron pelear por la liga el año pasado y clasificaron a la Copa Sudamericana. El actual subcampeón de la Libertadores no pudo meterse en dicha competencia.

Con eso en mente, Boca Juniors daría el golpe en el mercado, todo por la conversación que tuvo Sergio el ‘Kun’ Agüero con Mario Balotelli en el canal de streaming de ESPN en la definición de la Premier League, en la que el Manchester City quedó campeón. Vale la pena acotar que, en dicho club, el argentino compartió con el italiano.

Vea también: Jugador de Liga BetPlay saltaría a Europa: histórico club pagaría 5 millones de euros

Todo sucedió porque el futuro del delantero italiano está en incertidumbre porque se quedará sin contrato en verano. En medio de la conversación entre Sergio Agüero y Mario Balotelli, fue el europeo quien expresó que, “mi sueño es jugar en La Bombonera”. El ‘Kun’ afirmó que sería un buen destino, especialmente por su estilo de juego que podría calar de gran manera en el balompié de Argentina.

Pero, Sergio Agüero fue claro y sentenció que no depende solo de Mario, sino que, para cumplir su sueño, quien debe definirlo es Juan Román Riquelme, presidente de la institución boquense. El argentino señaló, “ah... bueno... listo... si tu sueño es jugar en la Bombonera, claramente, bueno, Román tendría que llamar”.

Sin embargo, al parecer Mario Balotelli tiene dudas si puede calar de gran manera en la institución, pues ya había sucedido con Daniele De Rossi que no pudo lucirse como se esperaba en Boca Juniors. “Si tu sueño es jugar allí, mejor todavía. La gente te va a amar porque es algo que tú lo estás diciendo, que quieres ir a Boca”.

Le puede interesar: Boca Junios quiere a jugador de la Selección Colombia: no es James Rodríguez

¿DE QUÉ DEPENDE LA LLEGADA DE MARIO BALOTELLI A BOCA JUNIORS?

La delantera de Boca Juniors sería temible con Mario Balotelli y con Edinson Cavani como los referentes de ataque. Si el italiano llega, es porque evidentemente será titular. Sin embargo, todavía no hay nada asegurado en el futuro del italiano. Tras sacar a la luz ese anhelo de jugar en la institución argentina, todo quedó en manos de Boca.

Con esto en mente, el más ilusionado es el exjugador de Independiente de Avellaneda, quien, en medio del streaming, habló con Juan Román Riquelme para expresarle el anhelo de Mario. “Te cuento que su sueño es jugar en Boca, así que ahora es todo tuyo. En junio queda libre”, sentenció Sergio Agüero.